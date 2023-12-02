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 Суббота, 2 Декабря 2023 14:06
Наира Бадалян

Предложения о назначении Армана Татояна главой временного правительства не было - Левон Зурабян

Предложения о назначении Армана Татояна главой временного правительства не было - Левон Зурабян

АрмИнфо.Первому президенту Армении Левону Тер- Петросяну не поступало предложение о назначении экс-омбудсмена Армении Армана Татояна главой временного правительства. Об этом заявил 2 декабря на пресс-конференции зампред партии <Армянский национальный конгресс> (лидер - Левон Тер-Петросян) Левон Зурабян.

В начале ноября член оппозиционной парламентской фракции <Айастан> (<Армения>) Арцвик Минасян, коснувшись реальных причин провала <Национального комитета>, отметил, что <ими было предложено временное правительство во главе с Арманом Татояном>. <Условие было одно, чтобы католикосы и все бывшие президенты публично выразили свою поддержку этой идее, однако, идею не удалось реализовать из-за негативной реакции первого президента РА Левона Тер-Петросяна>, - заявил депутат. На следующий день сам Татоян заявил, что не имеет и не имел никакого отношения к указанным политическим процессам и Национальному комитету, с его обсуждениями. <Когда я посчитаю необходимым участвовать в каком-либо политическом процессе, я буду действовать самостоятельно и четко заявлю об этом. Причем, буду руководствоваться повесткой дня государственной безопасности, обеспечения верховенства закона и прав человека, защиты национальных ценностей и восстановления общественной солидарности>, - заявил экс-омбудсмен.

<По поводу Армана Татояна (его назначения главой временного правительства-ред.) президенту Левону Тер-Петросяну предложений не поступало. Никто с подобным предложением не обращался к первому президенту>, - указал Зурабян. 

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