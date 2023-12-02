Суббота, 2 Декабря 2023 13:03

АрмИнфо.На 28-й конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия в Гааге Армения подтвердила свою приверженность программе нераспространения химического оружия. Об этом сообщает посольство РА в Нидерландах в своем микроблоге X.

"Сегодня завершилась 28-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. В своем заявлении Армения подчеркнула значительную роль ОЗХО и подтвердила твердую приверженность Армении программе нераспространения", - говорится в сообщении посольства Армении в Нидерландах.