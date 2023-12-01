Пятница, 1 Декабря 2023 21:16

АрмИнфо. Ряд государств пытается перенести свои геополитические игры на регион, заявил в ходе выступления 30 ноября на заседании Совета министров ОБСЕ глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Несмотря на эти попытки, сказал Байрамов, и затягивание процесса мирных переговоров со стороны Армении, «Азербайджан полон решимости продвигать этот процесс как можно быстрее».

Он также отметил, что Азербайджан предложил продолжать встречи с армянской стороной на государственной границе или в «нейтральной третьей стране».