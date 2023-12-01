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АрмИнфо. Ряд государств пытается перенести свои геополитические игры на регион, заявил в ходе выступления 30 ноября на заседании Совета министров ОБСЕ глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Несмотря на эти попытки, сказал Байрамов, и затягивание процесса мирных переговоров со стороны Армении, «Азербайджан полон решимости продвигать этот процесс как можно быстрее».
Он также отметил, что Азербайджан предложил продолжать встречи с армянской стороной на государственной границе или в «нейтральной третьей стране».
|Байрамов: ряд государств пытается перенести свои геополитические игры на регион
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|Правозащитник: Сосуществование армян и азербайджанцев невозможно, пока в Азербайджане на госуровне пропагандируется политика ненависти
|Возбуждено уголовное дело против бывшего декана факультета социальных наук и сервиса "Брюсова"
|Армения и НАТО обсуждают возможности развития партнерства
|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча совместной комиссии по вопросам делимитации госграницы
|Правозащитник: Из-за провальной политики властей Армении, Азербайджан использовал вопрос пленных в качестве инструмента политического торга
|Отныне директора СНБ и его заместителей будет назначать не президент, а премьер
|Мирзоян в Скопье пообщался с Дэвидом Кэмероном и Лоренс Бун
|Глава МОНКС обратила внимание заместителя госсекретаря США на проблемы армянских памятников Нагорного Карабаха
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|Правительство Армении уточнило процедуры получения пенсий для вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха
|ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере юстиции
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|Кабмин Армении одобрил подписание нового соглашения в рамках СНГ
|Делегация французской Ассоциации сельских мэров посетила Тавуш
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
|USAID поддерживает правительство Республики Армения в обеспечении доступности общественных зданий для всех граждан
|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили вопросы, связанные с удовлетворением нужд арцахских беженцев
|Глава МИД Армении и госсекретарь США обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию
|Литовские парламентарии посетили приграничный участок, где планировалось построить металлургический завод
|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
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|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
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