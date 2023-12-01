Пятница, 1 Декабря 2023 16:00

АрмИнфо. Союз "За Свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) 1 декабря опубликовал обновленный список политзаключенных, в котором содержатся имена 254 человек. За последние два месяца к числу политзаключенных прибавилось еще 17 человек.

Как сообщает Туран со ссылкой на ССПЗА, в частности, список пополнили 5 представителей СМИ, в том числе директор Интернетиздания Abzas Media Ульви Гасанли, его заместитель Мохаммед Кекалов, главный редактор - Севиндж Вагифгызы, сотрудница этого ресурса Наргиз Абсаламова, а также руководитель Интернет- телевидения "Kanal-13" Азиз Оруджев.

В списке политзаключенных оказался также председатель партии "Единства достойных сынов Азербайджана" Рза Сафарсой, который был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия. Однако, по мнению правозащитников, его преследуют за критику властей в социальных сетях.

Член Партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков после критики им дорожной полиции. По обвинениям в незаконном обороте наркотиков арестованы также 12 религиозных активистов (все шииты).

Политзаключенные условно разделены на 8 групп.

Изменения произошли в группе "Журналисты и блогеры", где вместо 6 человек стало 11; "Члены оппозиционных партий и движений" - вместо стало 11 - 13 человек, "Верующие" - вместо 182 - 183 человека.

В остальных группах без изменений: "Правозащитники" - 2 человека; "Депортированные из Германии политэмигранты" - 5 человек; "Осужденные по Тертерскому делу" - 7 человек; "Осужденные по Гянджинскому делу" - 22 человека; "Пожизненно осужденные" - 11 человек.

Список составлен директор Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым