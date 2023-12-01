Пятница, 1 Декабря 2023 15:46

АрмИнфо.Журнал The Banker входящий в Financial Times Group, признал Ардшинбанк банком 2023 года в Армении. Финансовые организации оценивались по многим показателям эффективности, включая операционную эффективность, рост, прибыльность, качество активов, ликвидность, надежность и другие критерии.

В поздравительном послании редактора The Banker Джой Макнайт, в частности, говорится: «Поздравляю Ардшинбанк с получением награды «Банк года» в Армении. Ориентация Ардшинбанка на цифровизацию и повышение организационной эффективности выделила его среди конкурентов. В частности, для повышения эффективности процесса кредитования банк успешно внедрил систему оценки кредитных рисков на основе искусственного интеллекта».

Комментируя получение награды, Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян прежде всего поблагодарил The Banker за высокую оценку деятельности банка: «Журнал Banker в четвертый раз признает лидерство Ардшинбанка на финансовом рынке Армении. Я объясняю наши достижения правильно разработанной бизнес-моделью, которая основывается не только на финансовых показателях, политике эффективного управления капиталом и рисками, контроле за расходами, но и на активной диджитализации, а также на готовности быстро реагировать на постоянно меняющиеся запросы клиентов. Мы стремимся предоставлять им инновационные финансовые решения и строить доверительные отношения».

Отметим, что почетная награда является шестой по счету наградой, полученной Ардшинбанком в этом году.

Ранее авторитетный журнал Euromoney также признал Ардшинбанк «Лучшим банком года», «Лучшим корпоративным банком» и «Лучшим ESG банком» (Лучший в области социальной, экологической ответственности и корпоративного управления) в 2023 году. В то же время, журналом «Global Banking & Finance Review» Private Banking Ардшинбанка также признан лучшим в Армении, а журнал Asian Banking & Finance назвал Ардшинбанк «Лучшим розничным банком в Армении за 2023 год».