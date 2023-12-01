Пятница, 1 Декабря 2023 13:51

АрмИнфо.В музее истории Армении будет представлена временная выставка "Арцах - вечная документалистика".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Музея, фотовыставка откроется 5 декабря в 17:00 по местному времени.

Выставка проводится Музеем истории Армении совместно с музеем литературы и искусства имени Чаренца по результатам конкурса "Арцах -вечная документалистика". в рамках проекта "Вечные документалисты: Арам, Ара, Арташес Вруйровы".

Будут показаны более 50 фотографий, присланных участниками конкурса, которые представляют историческое и культурное наследие Арцаха.