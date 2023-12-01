Пятница, 1 Декабря 2023 11:45

АрмИнфо. Декабрь в Армении выдастся аномально теплым. Об этом на своей страницы в Facebook написал заместитель руководителя Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Гагик Суренян.

Он заметил, что в текущем месяце среднемесячная температура воздуха на территории страны прогнозируется на 4-5 градусов выше нормы. При этом, количество осадков будет близко к норме. "Декабрь ожидается аномально теплым и с достаточным количеством осадков", - добавил специалист.

Согласно данным Центра, с 1 по 4 декабря температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов, а в областях Лори, Тавуше и Сюнике - на 10-13 градусов. С 1 по 5 декабря в регионах ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 2- 5 м/с.

В Ереване с 1 по 5 декабря также ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 1 декабря днем составит 11-13 градусов тепла, вечером - 4-6 градусов выше нуля, в ночь с 1 на 2 декабря - 1-3 градуса мороза.