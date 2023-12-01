Пятница, 1 Декабря 2023 11:17

АрмИнфо. Для всех сегодня очевидно, что в регионе Южного Кавказа произошло серьезное нарушение баланса сил. Об этом АрмИнфо заявил известный армянский политолог Ален Гевондян.

По его словам, смена внешнеполитического вектора, которая происходит на виду у всего мира, исходя из политики властей Армении, отражается и на общественном дискурсе, доходящего порой до дилентантизма. Заявления типа <запад нам поможет> часто носят популистский характер и не новы в общественном сознании. В немалой степени, продолжил политолог, этому способствовали и необоснованные заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна, согласно которым в нынешней ситуации, в которой оказалась Армения, виноваты все, но не сами власти. Причем, в первую очередь, в первом ряду виноватых выступает Российская Федерация.

Но, как заметил Ален Гевондян, в этой игре имеется и другая сторона - в лице Азербайджана, который умело разыгрывает карту российских миротворческих сил, размещенных в Нагорном Карабахе. Баку, не предоставив миротворцам соответствующего мандата, фактически поставил их в безвыходную ситуацию. Если бы российские миротворцы предприняли какие- то шаги, то получилось бы, что они содействуют армянской стороне, в то время, как их мандат ничего подобного не предусматривал. Главной задачей миротворцев было поддержание мира в регионе. Вокруг всех этих вопросов, как в Нагорном Карабахе, так и в Армении развернулась пропагандистская кампания о том, что российские миротворцы не выполняют своей миссии, в то время, как у них не было механизмов для выполнения требований армянских сторон. В итоге, все стрелки критики были направлены против России, что привело к эмоциональной реакции со стороны армянского общества. <Отдельные группы, общественные организации, используя эти мессиджи, начали применять их в обществе, мол, смотрите, российские миротворцы не решают проблем, они вообще не содействуют армянской стороне, они либо не хотят, либо не могут решать вопросы, и следовательно, необходимо найти новые <зонтики> и новые системы безопасности. Этот процесс начался очень давно, начиная с дела Пермякова в Гюмри и завершая открытием различных фондов, финансируемых в основном с Запада, и направленных на дискредитацию России>, - отметил политолог.

Впрочем, как считает Гевондян, проблема заключается не в уходе русских или сохранении российского присутствия в Армении, а, если говорить с позиции армянского государства, в том, что в регионе должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво. Если этот баланс нарушается, в регионе появляются одно государство - доминант, в этой ситуации слабые страны с меньшими ресурсами оказываются в сложной и непредсказуемой ситуации, что может привести к большой трагедии. <Мы, как минимум, один раз, в начале XX века уже столкнулись с этим, в виде Геноцида армян в Османской империи. Подобная трагедия могла повториться и в период Первой армянской республики, когда Турция пыталась <проглотить> Южный Кавказ, и только после вовлечения России в регионе удалось в некотором смысле обеспечить статус-кво>, - отметил эксперт.

Он добавил, что нарушение баланса привело к тому, что Армения стала сегодня просто инструментом в руках Запада, который заигрывает с Азербайджаном против Армении в целях вытеснения России из региона. <Не думаю, что эти процессы краткосрочны, скорее всего, мы придем к той модели, которая была в начале XX века. Русские вполне могут взять под свое влияние весь регион, который очень быстро может оказаться в хаосе. Механизмы для этого имеются, как имеются и бенефициары, а также механика, примененная в различных странах мира>, - сказал эксперт, добавив, что для этого в регионе будут использоваться различные сценарии.

Отвечая на вопрос о возможности применения РФ <санкций> в виде создания препятствий на КПП <Верхний Ларс> в ответ на действия Еревана в отношении ОДКБ, Гевондян подчеркнул, что эту проблему необходимо рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, демарши армянской стороны в отношении ОДКБ и России были заметны и очевидны с учетом событий, происходящих в стране в последние годы. <Вспомним тему вооружения, за которое Ереван заплатил и которое не получил, в результате чего антироссийская истерия в стране достигла своего апогея. Но в реальности ситуация была совершенно иной: вооружение было изготовлено, и армянской стороне было предложено забрать его, чего не было сделано, а это, в свою очередь, привело к изменениям локации этого вооружения. Поскольку российская сторона зачастую с опозданием реагирует на происходящие события, а общественность в Армении крайне чувствительна в подобного рода вопросах, реакция сразу бывает неадекватной. На фоне этих и других событий нетрудно предсказать, что Ереван свои отношения с ОДКБ будет медленно и постепенно снижать. Наглядным тому подтверждением являются все те процессы, свидетелями которых мы являемся: неучастие в многочисленных мероприятиях ОДКБ в различных форматах, публичные отказы от участий, снижение уровней представленности делегаций. Все это, с одной стороны, являются демаршами, а с другой стороны готовится почва для параллельного применения в Армении других систем безопасности. Между тем, согласно уставу ОДКБ, его государства не могут вступать в отношения с иными блоками. Это означает, что Армения на каком-то этапе должна будет определиться с выбором: остаться в ОДКБ или выйти из этой структуры, войдя, тем самым, в непонятную и опасную ситуацию>, - заметил Ален Гевондян.

Эксперт не разделяет по этому поводу энтузиазма ряда экспертов, которые выступают за вступление страны в НАТО. <У них, судя по всему, нет представления о Северо-атлантическом альянсе, процедурах, нормативах, в соответствии с которыми осуществляется прием новых членов, и поэтому не стоит концентрироваться на этом>, - заметил политолог.

Что касается ситуации на КПП <Верхний Ларс>, то, как отметил Ален Гевондян, государства, которые имеют с РФ дружественные отношения, доверие и деньги осуществляют активные партнерские отношения. Имеются ли на КПП действительно технические проблемы или они связаны с политическими процессами, пока остаются под вопросом. <Но мы все должны понять, что процесс оценки качества экспортируемых товаров, на которые Москва зачастую закрывала глаза, больше работать не будет, поскольку диаметрально изменились подходы властей Армении. Когда мы слушаем премьер- министра РА Никола Пашиняна складывается ощущение, что слушаем выступление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, что с учетом ограниченных средств государства и его геополитического положения чревато более чем серьезными проблемами.