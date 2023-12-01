Пятница, 1 Декабря 2023 11:13

АрмИнфо. В Скопье заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял участие в очередной рабочей встрече представителей стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в преддверии заседания СМИД ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба МИД России, стороны сверили подходы по ключевым проблемам повестки дня ОБСЕ, было условлено уплотнять взаимодействие на венской и других международных площадках.

Меж тем, как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян армянским СМИ, РА не участвовала в этой встрече.