Пятница, 1 Декабря 2023 11:10

АрмИнфо. В рамках 30-го СМИД ОБСЕ в Скопье глава МИД Армении Арарат Мирзояна провел переговоры с министром иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом и министром иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминикой Хаслер.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян и Ян Бордж обсудили темы повестки политического диалога между Арменией и Мальтой. В ведомстве напомнили, что в марте состоялся официальный визит министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна на Мальту и последовавшие за ним плодотворные дискуссии на многосторонних площадках.

Касаясь вопросов, связанных с деятельностью ОБСЕ, Мирзоян пожелал Боргу успехов на посту председателя ОБСЕ, учитывая серьезные вызовы, стоящие перед организацией в вопросах региональной безопасности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о последних событиях на Южном Кавказе. Касаясь дискуссий, состоявшихся в сентябре в Совете Безопасности ООН, Мирзоян подчеркнул, что катастрофой является фактическая этническая чистка в Нагорном Карабахе, которая произошла, несмотря на целенаправленные призывы международных партнеров. Глава МИД РА представил усилия РА, направленные на преодоление вызовов в регионе, в том числе работу над проектом соглашения о регулировании отношений с Азербайджаном, путем передачи предложений РА Азербайджану на прошлой неделе.

Ситуация в регионе затрагивалась и на встрече Мирзоняна с коллегой из Швейцарии. В этом ключе Мирзоян подчеркнул, что практика применения силы и постоянные нарушения международного права создают атмосферу безнаказанности, что не исключает возможности новых подобных вызовов как на Южном Кавказе, так и в других регионах. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость отказа Азербайджана от подобной практики и важность твердой поддержки усилий по достижению мира на Южном Кавказе.

Глава МИД Армении также представил своему коллеге шаги, предпринятые для надлежащего удовлетворения потребностей и прав более чем 100 000 армянского населения, насильственно перемещенного из Нагорного Карабаха.

Касаясь двустороннего сотрудничества, Арарат Мирзоян высоко оценил эффективное сотрудничество, сложившееся со Швейцарским агентством развития, а также поддержку реализации различных программ в Армении.

На встрече с Хаслер была обоюдно подчеркнута важность дальнейшего развития политического диалога между двумя странами, основанного на общих ценностях и готовность к осуществлению визитов на высоком уровне с целью обогащения двусторонней повестки по новым направлениям.

Были обсуждены вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, в частности, с учетом председательства и приоритетов Лихтенштейна в Комитете министров Совета Европы. Министры иностранных дел Армении и Лихтенштейна коснулись также региональных вызовов. Мирзоян представил принципы, отраженные в четырехстороннем заявлении Гранады, и подчеркнул важность их поддержки партнерами, заинтересованными в стабильности в регионе, а также реальных усилий по содействию урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.