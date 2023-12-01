Пятница, 1 Декабря 2023 11:03

АрмИнфо. Сборная Армении по футболу на пять позиций улучшила свой рейтинг в мировом футболе. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг FIFA.

Согласно источнику, сборная Армении по положению на 30 ноября занимает в мировом рейтинге 90 место. На счету команды Александра Петракова 1252 очка. В предыдущем рейтинге национальная сборная занимала 90 место.

Лидером мирового рейтинга являются чемпионы мира - сборная Аргентины, на счету которой 1855 баллов, на втором месте французы с 1845 баллами. Замыкают тройку лидеров родоначальники футбола - сборная Англии, у которой 1800 баллов.

В десятку лучших также вошли сборные Бельгии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Испании, Италии и Хорватии.