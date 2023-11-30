Четверг, 30 Ноября 2023 16:25

АрмИнфо. Все прекрасно знают, что арцахский конфликт - это не территориальный спор, а этнический. Об этом 30 ноября в ходе пресс- конференции в Ереване заявила специалист по международному праву Сирануш Саакян, на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможности совместного проживания армян с азербайджанцами.

Она напомнила, что любой конфликт имеет свои причины, и без их устранения невозможно достичь устойчивого мира.

"Ненависть в отношении армян - как этнической группы, насилие в их отношении породили этот конфликт. И до тех пор, пока эта политика продолжается и поощряется на государственном уровне в Азербайджане, мы не можем предотвратить насилие. То есть, в основе насилия лежит ненависть к армянам, и сколько бы мы не желали или на политическом уровне навязывали сосуществование армян и азербайджанцев, если причины не устранены, оно будет повторяться с большой интенсивностью. А международное право достаточно серьезно относится к политике дискриминации, особенно, когда это делается государством. И один из инструментов является - отделение. То есть наделение автономией, которая позволит существовать", - констатировала она.

Вместе с тем Саакян подчеркнула, что в текущих условиях она не видит изменения поведения Азербайджана по этому вопросу. По ее словам, одним из индикаторов изменения поведения стало бы наказание преступников. "До тех пор, пока убийца армянского офицера Гургена Маргаряна на свободе, или те, кто снимал кожу с армянских военных, в ходе 44-дневной войны не наказаны я не вижу условий сосуществования армян и азербайджанцев", - сказала правозащитник