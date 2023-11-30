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АрмИнфо. Все прекрасно знают, что арцахский конфликт - это не территориальный спор, а этнический. Об этом 30 ноября в ходе пресс- конференции в Ереване заявила специалист по международному праву Сирануш Саакян, на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможности совместного проживания армян с азербайджанцами.
Она напомнила, что любой конфликт имеет свои причины, и без их устранения невозможно достичь устойчивого мира.
"Ненависть в отношении армян - как этнической группы, насилие в их отношении породили этот конфликт. И до тех пор, пока эта политика продолжается и поощряется на государственном уровне в Азербайджане, мы не можем предотвратить насилие. То есть, в основе насилия лежит ненависть к армянам, и сколько бы мы не желали или на политическом уровне навязывали сосуществование армян и азербайджанцев, если причины не устранены, оно будет повторяться с большой интенсивностью. А международное право достаточно серьезно относится к политике дискриминации, особенно, когда это делается государством. И один из инструментов является - отделение. То есть наделение автономией, которая позволит существовать", - констатировала она.
Вместе с тем Саакян подчеркнула, что в текущих условиях она не видит изменения поведения Азербайджана по этому вопросу. По ее словам, одним из индикаторов изменения поведения стало бы наказание преступников. "До тех пор, пока убийца армянского офицера Гургена Маргаряна на свободе, или те, кто снимал кожу с армянских военных, в ходе 44-дневной войны не наказаны я не вижу условий сосуществования армян и азербайджанцев", - сказала правозащитник
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|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
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|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
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|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
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|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
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