Четверг, 30 Ноября 2023 16:23

АрмИнфо.В рамках 30-го Министреала ОБСЕ в Скопье глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился со специальным представителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с безопасностью на Южном Кавказе.

Мирзоян подчеркнул, что Армения, подтверждая свою твердую приверженность установлению стабильности в регионе и, несмотря на существующие проблемы, в том числе вызванные этнической чисткой, учиненной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, продолжает активное участие в согласовании проекта соглашения о регулирование отношений с Азербайджаном. В этом ключе он подчеркнул, что необходима четкая, публичная позиция Азербайджана по взаимному признанию территориальной целостности и по вопросу обеспечения дальнейшего процесса демаркации на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года и новейших, легитимных карт СССР.

Касаясь проекта "Перекресток мира", Мирзоян подчеркнул однозначную и понятную позицию Армении по части разблокировки всех региональных маршрутов, под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят.

Собеседники обменялись мнениями по развитию двустороннего партнерства РА-НАТО, в том числе в рамках программы Индивидуально адаптированной программы партнерства (ITPP).