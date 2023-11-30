Четверг, 30 Ноября 2023 15:00

АрмИнфо. Вопросы армяно-французской политической повестки и практического сотрудничества по ключевым направлениям обсудили в ходе встречи на полях Министреала ОБСЕ в Скопье глава МИД Армении Арарат Мирзоян и государственный министр по европейским делам МИД Франции Лоуренс Бун.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности, а также существующим вызовам. Были также упомянуты шаги, предпринятые в направлении регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул, что, с целью использования возможностей для продвижения процесса, Армения на прошлой неделе передала Азербайджану пакет предложений проекта двустороннего соглашения.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам повестки партнерства Армения- ЕС, перспективам сотрудничества на многосторонних площадках.

Меж тем, как сообщил сам Мирзоян в своем микроблоге в Twitter, на полях Министреала ОБСЕ в Северной Македонии он также пообщался с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

"Обсудили наши двусторонние отношения. Мы недавно запустили стратегический диалог. Были затронуты региональные темы, процессы на Южном Кавказе", - написал Мирзоян.