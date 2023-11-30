Четверг, 30 Ноября 2023 14:45

АрмИнфо. Правительство Армении 30 ноября одобрило проект указа президента РА <Об утверждении финансового соглашения между Республикой Армения и Европейской Комиссией <Поддержка реформ в сфере юстиции в Армении. II этап>.

Как говорится в пояснении к документу, Соглашение о финансировании второго этапа было подписано 19 июля 2023 года в Брюсселе и 9 ноября 2023 года в Ереване. В рамках документа Европейский союз предоставит Республике Армения бюджетную поддержку в размере 9 млн евро. Еще 2 млн евро будет выделено на дополнительную поддержку проекта.

Соглашение о финансировании призвано способствовать достижению в Армении международных стандартов в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые связаны с этикой, подотчетностью, независимостью, качеством, эффективностью и доступом к институтам.

Действие проекта направлено, в частности, на приведение механизмов управления сферой правосудия, антикоррупционных институтов в соответствие европейским стандартам, в том числе и судебных, прокурорских и следственных органов, повышение осведомленности заинтересованных сторон о реформах, мобилизация общественной поддержки реформам правительства, создание независимого и беспристрастного арбитражного центра в соответствии с лучшей международной практикой. Срок реализации проекта - 4 года.