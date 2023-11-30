Четверг, 30 Ноября 2023 11:46

АрмИнфо.В Скопье на полях Министреала ОБСЕ состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы расширения повестки партнерства РА-ЕС. Стороны подробно обсудили существующие в этом направлении перспективы и предпринимаемые усилия, на благо обеспечения более тесного сближения РА-ЕС и обеспечения ощутимых результатов для граждан.

Стороны коснулись результативных дискуссий, состоявшихся недавно в Ереване и Брюсселе с участием представителей ЕС и стран-членов Евросоюза, на которых была зафиксирована готовность сторон реализовывать амбициозную повестку дня Армения-ЕС и предпринимаемы в этом направлении шаги.

В продолжение встречи, состоявшейся в октябре в Гранаде, собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на сдерживание любых посягательств на территориальную целостность и суверенитет Армении, реализации региональных инклюзивных программ и установлению прочной стабильности. В этом контексте Мирзоян также представил программу "Перекресток мира", разработанную армянским правительством.

Стороны также коснулись шагов, предпринятых для удовлетворения потребностей и прав более 100 000 жителей Нагорного Карабаха, включая стабильного вовлечения международных партнеров.

В тот же день Мирзоян также провел встречу с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, и выражена готовность расширить сотрудничество в экономической и других сферах, в том числе путем взаимных визитов на высоком уровне.

В контексте реализации региональных программ Мирзоян представил разработанную правительством страны программу "Перекресток мира" как гарантию эффективной взаимозависимости между странами Южного Кавказа и всего региона и, следовательно, стабильности.

Состоялся обмен мнениями по вопросам партнерства РА-ЕС, среди других сфер была подчеркнута необходимость в максимальной степени использовать существующий потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Главы МИД Армении и Румынии также обсудили вопросы региональной безопасности. Мирзоян подчеркнул важность четкой приверженности Азербайджана достижению стабильности на Южном Кавказе и отказу от максималистских устремлений, практики постоянного применения силы или угрозы силой.