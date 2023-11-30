Четверг, 30 Ноября 2023 11:30

АрмИнфо.Правительство Армении 30 ноября одобрило предложение о подписании соглашения <Об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности>.

Как говорится в пояснении к документу, заключение Соглашения (было подписано 13 октября 2023 года на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке) предполагает установление многопланового и регулярного взаимодействия в сфере судебно-экспертной деятельности. область судебно-медицинской экспертизы, направленная на повышение эффективности борьбы с преступностью, а также на обеспечение интересов граждан в этой сфере.

Подписание соглашения предусматривает создание межгосударственного совета руководителей органов судебной экспертизы государств-участников СНГ (далее - Совет). Совет является отраслевым органом сотрудничества СНГ, который в пределах своих полномочий будет призван обеспечивать организацию и координацию взаимодействия органов судебной экспертизы государств-участников СНГ, а также профессиональное сотрудничество в области судебной экспертизы с международными организациями. Соглашение предусматривает, что каждая Сторона назначает компетентный государственный орган, ответственный за реализацию положений Соглашения и координацию сотрудничества между национальными судебно-экспертными органами.

На данный момент Соглашение подписали Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан и Республика Казахстан, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Туркменистан и Украина не подписали соглашение.