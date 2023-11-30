Четверг, 30 Ноября 2023 11:21

АрмИнфо.Повышение платы за парковку в Ереване является антиконституционным и незаконным. Так прокомментировал бывший министр юстиции, доктор юридических наук Геворг Даниелян намерение мэрии Еревана почти 20-кратно повысить плату за парковку в столице.

"Очередной антиконституционный и незаконный акт, на этот раз в виде установления платы за парковку. Понятно, что есть серьезные бюджетные проблемы, но есть и более эффективные решения, о которых я неоднократно говорил. А навязчивая идея искусственного десятикратного повышения налогов, пошлин и сборов - неправомерно", - написал Даниелян на своей странице в Facebook.

В этом ключе, он напомнил о статье 60 части 8 Конституции Армении, где в частности, говорится: "Каждый обязан платить налоги, пошлины, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, вносить другие обязательные ПЛАТЕЖИ, заносимые в государственный или муниципальный бюджет".

"Это универсальное правило. Совет старейшин Еревана попытался по-своему истолковать части 3 и 4 статьи 185 Конституции и предположил, что плата за парковочные места может рассматриваться как РАЗУМНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ, поэтому она совершенно свободно может устанавливать тарифы по своему усмотрению. Столь явно произвольная интерпретация является, очевидно, неконституционной и незаконной, по крайней мере, по следующим существенным причинам (остальные, если необходимо, я остановлю в другой раз). Нарушен ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ, установленный статьей 78 Конституции", - написал экс- глава Минюста.

При этом он подчеркнул, что парковка - это не услуга, а примитивный процесс применения принудительных мер по ограничению движения за счет других.

"Участок оживленной дороги просто закрыт для движения транспорта и обозначен как парковка, обустройство которой, даже при наличии бурной фантазии о сервисе, начинается и заканчивается лишь неяркой разметкой. Иными словами, самовольное изменение смысла части дороги не может быть квалифицировано как оказание услуги.

Конечно, согласно пункту 17 статьи 10 Закона "О местных пошлинах и сборах" за парковочные места установлена местная плата, но в том же законе четко указано, что речь идет об оказании услуги, которая в данном случае отсутствует. По большому счету, этот закон тоже имеет противоречия с Конституцией, но даже он был проигнорирован", - подчеркнул он.

При этом он затруднился сказать, как отреагируют фракции, проголосовавшие против этого решения, но выразил надежду, что они будут руководствоваться частью 3 статьи 192 Кодекса административного судопроизводства РА и в пределах своих полномочий обратятся в Административный суд с ходатайством о приостановлении действия оспариваемого нормативного акта, а также подадут ходатайство в КС.

Отметим, что мэрия Еревана предлагает повысить ставки платы за парковку в армянской столице до 160 тыс драмов ($400) в год. В настоящее время годовая плата за парковку составляет 12 тыс драмов РА ($30).

Так, столичные власти планируют установить ставки платы за парковку по принципу зонирования. В Ереване предлагается определить зоны А и Б.

Зона А (Центр города) охватывает периметр улиц Сурб Григора Лусаворича, Агатангехоса, Ханджяна, Алека Манукяна, Чаренца, Корюна, сквер Абовяна, Исаакяна, Московян, Саряна и Лео, в общей сложности порядка 40 улиц и проспектов.

Часовая плата на указанных территориях составит 300 драмов вместо нынешних 100, суточная парковка будет стоить 2 тыс. драмов вместо 500, каждая неделя парковки обойдется 5 тыс драмов, против текущих 1 тыс., месяц - 18 тыс драмов, вместо нынешних 5 тыс., год - 160 тыс драмов, против действующих 12 тыс драмов.

На остальных участках (зона Б) годовая плата составит 24 тыс. драмов ($60), месячная - 4 тыс. драмов, за неделю парковка будет стоить 2 тыс драмов, за день - 1 тыс. Плата за час парковки не изменится. В случае принятия решения новые расценку вступят в силу с 1 января 2024 года.