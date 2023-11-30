Четверг, 30 Ноября 2023 11:00

АрмИнфо. Программа <Социальная защита, инклюзивность и расширение прав и возможностей>, финансируемая Агентством США по международному развитию и реализуемая Dimocris International, представила результаты оценки доступности 27 объектов в Ереване (10 станций метро и 3 железнодорожных станций, а также 14 зданий исторического значения). Результаты были представлены в Матенадаране имени Месропа Маштоца, который также вошел в число оцениваемых зданий, сообщает USAID.

В августе 2023 года в результате сотрудничества программа оказала поддержку Комитету градостроительства РА, Министерству труда и социальных вопросов и Коалиции за инклюзивные правовые реформы, привлекая международных экспертов для проведения оценки доступности. На основании решения правительства РА, в котором указан перечень важных объектов, подлежащих модернизации для обеспечения доступности, Комитет по градостроительству инициировал оценку памятников архитектуры. Чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов доступности, Комитету потребовались советы и рекомендации международных экспертов.

В ходе мероприятия заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян отметила, что доступность и адаптация не обязательно должны ассоциироваться исключительно с людьми с ограниченными возможностями. Адаптированные дороги, правильно построенные пандусы могут облегчить жизнь всем нам, например, пожилым людям или родителям с ребенком в коляске.

В свою очередь, исполняющая обязанности директора USAID/Офиса демократии и управления Армении Ани Манукян подчеркнула, что важно помнить каждый день, что люди с ограниченными возможностями имеют право жить полноценной и активной жизнью в своей общине с равными правами и выбором. USAID защищает эти права и считает, что инклюзивное общество является одним из столпов демократии и что именно эти страны имеют больше шансов на достижение своих целей развития.

Два международных эксперта, которые оценили текущий уровень доступности вышеупомянутых зданий и наметили возможные изменения, представили результаты и рекомендации в виде обзора. Так, первый заместитель председателя комитета по градостроительству Давид Григорян сообщил, что для привлечения специалистов для оценки доступности зданий, было направлено обращение за поддержкой USAID. <Сегодня имеем заключения международных экспертов по всем зданиям, что позволит нам эффективно продолжать работу>, - отметил Григорян.

Директор армянского офиса Dimocris International Джеймс Вассерстром, в свою очередь, выразил надежду, что оценка доступности, проведенная в рамках программы <Социальная защита, инклюзивность и расширение прав и возможностей>, будет способствовать процессу повышения доступности общественных зданий в Армении, инициированному правительством РА.

Председатель общественной организации <Полноценная жизнь>, член Коалиции за инклюзивные правовые реформы Сурен Магакян рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями при входе в общественные здания в Армении. <В законодательстве РА нет недостатка в нормах, направленных на обеспечение доступности. Несмотря на их налиие, в нашей стране продолжают проектироваться и строиться недоступные по цене здания. В этой ситуации очень важно совершенствовать систему образования, в частности, обучение архитекторов и других специалистов современным нормам и <универсальному дизайну>, - подчеркнул Магакян.

Всем заинтересованным лицам был предоставлен сводный отчет, содержащий результаты оценки доступности 27 объектов.