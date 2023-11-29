Среда, 29 Ноября 2023 19:48

АрмИнфо. 29 ноября Защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении Оливье Декотиньи.

По сообщению офиса Омбудсмена, Манасян представила послу вопросы, связанные с защитой прав лиц, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха. Она также представила проведенные работы, в ходе которых были получены фактические данные о случаях смертей, пыток, неуважении к телам погибших и нанесении увечий гражданским лицам в результате азербайджанской агрессии, а также жестокого обращения, запрещенных международным правом.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с защитой прав человека, вызванными безопасностью границ Республики Армения. Ссылаясь на результаты ознакомительной работы, омбудсмен отметила, что состояние защиты прав человека в приграничных населенных пунктах в результате азербайджанской агрессии вызывает большую тревогу.

Защитник прав человека также коснулась направлений и приоритетов деятельности учреждения, в том числе защиты прав детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями, борьбы с атмосферой нетерпимости и разжигания ненависти среди населения.

В свою очередь, Оливье Декотиньи поблагодарил за прием и указал на важную роль института Омбудсмена в реализации высокой миссии по защите прав человека.