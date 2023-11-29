Среда, 29 Ноября 2023 17:43

АрмИнфо.Художественного руководителя и главного дирижера Государственного филармонического оркестра Армении Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники.

Как рассказал сам дирижер, он уже два дня находится под их атакой. По его словам, киберпреступники, используя искусственный интеллект, создали клеветнические видеоролики, которые в действительности не имеют к нему никакого отношения.

"Поскольку я отказался вступать в какие-либо сделки с преступниками, то совершенно не исключаю, что эти видео будут распространены или отправлены моим друзьям в личных сообщениях. Эта кибератака - финансовый шантаж в обмен на прекращение рассылки порочащих сообщений.

Посоветовавшись с лучшими специалистами Армении, я понял, что, к сожалению, при сегодняшних возможностях в кибермире мы все остаемся незащищенными и уязвимыми", - отметил он, выразив надежду, что подобные кибератаки будут способствовать объединению против киберпреступников.

В свою очередь эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, реагируя на данное сообщение Топчяна, констатировал, что сегодня это очень популярное явление. "Они находят видео человека, используют искусственный интеллект для создания на его основе порнографического видеоролика и шантажируют жертву. В этих случаях платить однозначно не нужно", - считает Мартиросян.