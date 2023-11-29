Среда, 29 Ноября 2023 16:58

АрмИнфо. В конце ноября Армению посетила делегация Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, которую возглавил директор Центра доктор Ян Малицки.

По его словам, впервые за историю сотрудничества с образовательными учреждениями Армении Центр восточноевропейских исследований прибыл в нашу страну в столь широком и представительном составе. Сам Малицки охарактеризовал возглавляемую им делегацию как Crème de la Crème, поскольку последняя представлена учеными, профессорами, докторами исторической , социальной, политологической, лингвистической, филологическойнаправленности.

"Мы прибыли в Армению с ознакомительным визитом, но имеем широкий круг предложений армянской стороне, как научной направленности, так и ряд образовательных, стипендиальных программ", - сообщил он в беседе с корреспондентом АрмИнфо.

Предыстория

Примечательно, что Центр восточноевропейских исследований Варшавского университета долгие годы тесно сотрудничал с Ереванским государственным университетом. Однако пандемия коронавируса, за которой последовали другие трагические события, застопорили дальнейший процесс развития сотрудничества.

"Мы здесь, чтобы понять какими могут быть рамки нашего взаимодействия после длительной паузы, как можем вовлечь образовательные учреждения Армении, и , безусловно, чтобы дать новый импульс развитию сотрудничества", - сказал доктор Малицки.

В рамках сотрудничества с ЕГУ, как было отмечено в ходе встречи с польской делегацией, появилось несколько публикаций в польских научных изданий на темы, касающиеся региона Южного Кавказа, помимо этого бывший ректор ЕГУ Арам Симонян и другие профессора Университета активно участвовали в организованных польской стороной научных конференциях и обсуждениях.

На вопрос будут ли подписаны какие-либо меморандумы с ВУЗами Армении по итогам намеченных встреч (ЕГУ, Американский университет) польский ученый подметил, что это не является самоцелью. Он подчеркнул, что сегодня Варшавский университет имеет порядка 400 подобных соглашений с университетами со всего мира. Однако не все из них выливаются в реальные проекты. Не всегда бумага решает, только люди своей работой. Мы видим, что не только в образовательном секторе, но и в других сферах, в том числе оборонной, подписанные документы, к сожалению, не имеют веса", - сказал Малицки.

Польский взгляд на Арцах

В составе делегации Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета в Армению прибыл историк, заведующий кавказской специализацией Центра, автор многочисленных публикаций о южно-кавказском регионе Давид Колбая.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо о перспективах научных публикаций, связанных с Арцахом по итогам визита в Армению он отметил, что являясь историком, рассматривает произошедшие события в контексте изменения исторических процессов, и безусловно в этом ключе коснется данной темы в своих работах.

"Самое болезнее здесь есть то, что те люди, которые были хозяевами культурных, духовных, исторических памятников, а также могил, не имеют сегодня к ним доступа. И такая ситуация не только в Нагорном Карабахе, но и в Абхазии, в так называей Южной Осетии", - сказал ученый. При этом Колбая отметил, что всегда придерживается оптимистической позиции, и надеется, что памятники вернутся к тем, кому они принадлежат, кто их создавал, построил.

В свою очередь Ян Малецки добавил, что война, безусловно, изменила географические границы, но для научного сообщества Польши важен человеческий фактор. "Люди были вынуждены оставить свои дома. Это довольно болезненная тема и для нас, поляков. Потому что это переклиется с нашей историей, когда тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома, и это причинило нам много боли", - сказал профессор.

Он заметил, что ученые, к сожалению, не могут влиять на войны, на границы, но их миссия заключается в исследовании состояния людей, которые не могут молиться в своих церквях, которые лишены доступа к своим могилам.

Что может предложить Польша?

Доктор Максим Руст – политолог, специалист по политическим системам Восточной Европы отметил, что программы, которые Польша хотела бы реализовать с Арменией, (в том числе в онлайн формате) для студентов , специалистов, молодежи, которая через несколько лет будет принимать ключевые политические, экономические и другие решния для Республики Армения, являются хорошим шансом в контексте инвестиции в будущее.

В частности, он рассказал о программе, которая находится правда еще в наработке и касается постдипломного специализированного образования для представителей стран постсоветского пространства, но с индивидуальным подходом к опыту каждой страны. Руст отметил, что в данной программе будут вовлечены ведущие специалисты со всего мира.

"Это совершенно бесплатная программа, которая будет осуществляться в онлайн формате на протяжении нескольких месяцев на русском и английском языках, при успешном завершеним которой участники получат сертификаты Варшавского университета", - отметил он. По словам профессора, в рамках программы участники будут изучать вопросы, связанные с трансформацией, демократизацией, экономикой, культурой и др.

В свою очередь лингвист, автор многочисленных публикаций, координатор Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета в Приднестровье, профессор Елена Красовская рассказала о зимней и летней школе Варшавского университета, в которой могут принять участие армянские студенты. Говоря о зимней школе, она отметила, что приглашаются студенты последнего курса гуманитарных специальностей по следующим направлениям: история, политология, международные отношения, социология, филология, литература, культурология и др.

Летняя школа проходит традиционно в первые 2 недели июля в Варашаве. Данная программа проводится с целью ознакомить участников с ситуацией в научной области, познакомить с известными учеными. Их ожидает цикл лекций и семинаров, учебные туры об истории искусства и культуры, презентации институтов, научных библиотек, архивов.

"Кроме этого мы ждем армянских исследователей, которые уже окончили магистерскую программу и хотят заняться исследованиями, и студентов , которые видят свое будущее в науке. В программу вовлечены самые известные и влиятельные преподаватели. Кроме того, что участники получают образование, они также имеют возможность представить результаты своих исследований польским специалистам", - рассказала она.

Опыт работы в регионе представила филолог, координатор Кавказской станции (Тбилиси) Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета Дарья Шлезингер. Она отметила, что в Грузии тесно сотрудничает с ВУЗами, студентами на предмет участия в программах Центра. "Мы приехали, чтобы понять, а что мы можем дать армянскому научному сообществк, и что взять", - заметила филолог.

Шлезингер рассказала также о ряде программ, которые могут быть интересны для армянских студентов, молодых ученых, исследователей. В частности, филолог представила исследовательскую программу им. Титуса Филипповича, в рамках которой молодые ученые , которые уже определились со своей направленностью, могут приехать на год в Польшу, чтобы углубить свои знания, проводить различные исследования, пользоваться возможностями работы в архиве.

В составе делегации была также социолог, доктор Лида Недильская (США). Визит последней в Армению был обусловлен намерением исследовать проявления общественности Армении, в том числе ее реакции на различные события, как внутри страны, так и за ее пределами. В качестве одного из волнующих вопросов, социолог указала на недавнее нападение на Армянский храм в Иерусалиме. "Нам интересно говорят ли об этом армянские СМИ, участвуют ли в обсуждениях, сотрудничают ли с колегами из других стран, насколько это важно в вашем обществе, и насколько это касается идентичности армян", - подметила она.

Армяне и поляки - что общего?

Отметим, что делегация Центра восточноевропейских исследований провела в Армении встречи с представителями Государственного научного комитета, побывала в Музее-институте Геноцида армян, в Посольстве Польши в Армении, посетила также Миграционную службу Армении, Научно-исследовательский институт древних рукописей Матенадаран. Говоря о последнем Ян Малицки заметил, что с воодушевлением ожидает визит в Матенадаран, чтобы в первую очередь увидеть копию документа - Статута армян, подписанного польским королем еще в XIV веке.

"Мы не можем пройти мимо того факта, что армян и поляк объедияет история. В XI веке, когда город Ани был разрушен порядка 20 тыс. армян нашли убежище в Польше, которых в последующих столетиях наделили опредленными привилегиями", - сказал он. Малицки также указал на особое отношение польского короля Каземира III к представителям армянской общины, который сохранил за ними все права и привилегии.

Придав важность роли армянской общины в Польше, ученый заметил, что в истории его страны есть много поляков армянского происхождения. "Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями", - резюмировал он.