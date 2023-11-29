Среда, 29 Ноября 2023 15:57

АрмИнфо. Если в период военных действий армией руководит не командующий, а другие лица, необходимо провести тщательное расследование. Об этом 29 ноября по завершении слушаний в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны заявил журналистам бывший командующий Армией обороны Арцаха, экс-секретарь Совета безопасности Самвел Бабаян.

<Я подробно и честно представил имеющиеся у меня данные как по итогам 44-дневной войны, так и после нее. Причем, о конкретных лицах я не говорил, представил лишь отдельные эпизоды войны и факты>, - сказал Бабаян, обвинив, в то же время, премьер- министра РА Никола Пашиняна в неправильной кадровой политике, который верил и доверял тем, кому верить не следовало. <Как еще можно охарактеризовать факт неправильных кадровых решений в армии? Очевидно, что это предательство>, - отметил экс-командующий Армией обороны Арцаха, добавив, что и подписание трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года также является предательством.

Бабаян заявил, что продолжает настаивать на своем предыдущем заявлении о том, что Арцах был сдан заговорщическим решением властей Арцаха и Армении. <Если я что-то говорю, то потом не меняю свою точку зрения>, - отметил экс-глава МО Арцаха.