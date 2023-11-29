Среда, 29 Ноября 2023 14:03

АрмИнфо. Вопрос Нагорного Карабаха остается нерешенным. Об этом 29 ноября журналистам заявил экс- командующий Армией обороны Арцаха, бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который приглашен для дачи показаний в комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Как отметил Бабаян, карабахский конфликт не решен и не может быть решен ни в какой период времени.

На вопрос, как он представляет решение данного вопроса, Самвел Бабаян ответил, что в свое время предложил создать Комитет. "Но поскольку у властей Карабаха, вероятно, есть свои варианты, а оппозиция Армении считает, что я вмешиваюсь в их планы, поэтому я воздержался от этого. У нас очень умная оппозиция, я бы не хотел им мешать, у них свои планы, они видят будущее - куда идут, что делают>, - иронично заметил Бабаян. Он добавил, что к утрате Арцаха и его сдачи Азербайджану виновны все, в том числе, и власти Армении во главе с премьер­министром РА Николом Пашиняном. Причем, к числу виновных политик отнес и журналистов, и общество в целом.

Бабаян заявил также, что после известных событий он не встречался с президентом Арцаха Самвелом Шахраманяном и не знает о каких-либо намерениях карабахского руководства.

Отвечая на вопрос о причинах его первого отказа участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, экс-командующий отметил, что ранее предлагал изучить события последних 20 лет, происходивших вокруг Нагорного Карабаха, но члены комиссии отказались. Сейчас же он пришел на заседание, поскольку его пригласили. Бабаян заявил, что не будет избегать вопросов и готов отвечать честно.