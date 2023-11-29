|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
|В Москве выступили против изменения этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима на фоне конфликта вокруг "армянских садов"
|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
|Постпред Армении: ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха
|США готовы поддержать инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями - Алексис Хафтван
|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
|Между Ереваном и Афинами существует политический диалог на высоком уровне - Пашинян
|Глава Ереванского гарнизонного госпиталя арестован за взятку
|Американский журналист о требовании Вашингтона к Анкаре: Они все равно получат самолеты
|В Ереване произошло крупное ДТП с участием городского автобуса
|Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши
|Президент РА считает нецелесообразным присутствие в стране государственных институтов Арцаха
|Президент РА: для достижения мира в регионе "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов
|Экс-глава МИД Армении: Результаты пятилетнего срока правления Никола Пашиняна, мягко говоря, катастрофические для страны
|Татоян сигнализирует о запуске властями Азербайджана нового механизма широкомасштабных фальсификаций в отношении Армении
|На заседании комитета СЕ представлена концепция реформ в сфере местного самоуправления Армении
|Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
|Столичный суд признал генерала Манвела виновным в инкриминируемых ему преступлениях
|Европейские аналитики рассказали как ЕС может укрепить устойчивость Армении на фоне новых угроз со стороны Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Автоимпортеры просят президента РА не подписывать проект изменений в НК
|РПА: Думать, что власть в Армении может измениться путем выборов - это иллюзия
|Сколько ни говори халва - оппозиционер об армяно- российских отношениях
|Группа автоимпортеров пыталась уклониться о уплаты налогов - СК РА
|Генсек ОДКБ: Нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске
|Внеочередные выборы в Армении: все против, реальность "за" - мнение эксперта
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Шойгу: На основе двухсторонних соглашений со странами-членами ОДКБ создана объединенная система ПВО
|Кремль: Борьба по вытеснению России с Южного Кавказа ведется в лоб напрямую, с открытым забралом
|Политолог: Ереван должен активно использовать московские площадки
|Абхазские депутаты: Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей Родины
|Российский сенатор: Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят, однако его манёвры трудно объяснимы
|Нам неинтересно мнение политика, предавшего свой народ: В Южной Осетии резко ответили Николу Пашиняну
|Глава МИД Ирана провел встречу с послами страны в Азербайджане и Армении
|Армения и Саудовская Аравия установили дипотношения
|Армения заняла третье место на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2023"
|Сотрудничество между МОНКС и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс развитию киноиндустрии
|В Ницце прошла репетиция группы Yan Girls, которая представит Армению на детском "Евровидении 2023"
|МВД Армении опровергает утверждения СМИ об искаженных армянских паспортах
|Серж Саргсян считает ошибочным возможное начало двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо. Вопрос Нагорного Карабаха остается нерешенным. Об этом 29 ноября журналистам заявил экс- командующий Армией обороны Арцаха, бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который приглашен для дачи показаний в комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.
Как отметил Бабаян, карабахский конфликт не решен и не может быть решен ни в какой период времени.
На вопрос, как он представляет решение данного вопроса, Самвел Бабаян ответил, что в свое время предложил создать Комитет. "Но поскольку у властей Карабаха, вероятно, есть свои варианты, а оппозиция Армении считает, что я вмешиваюсь в их планы, поэтому я воздержался от этого. У нас очень умная оппозиция, я бы не хотел им мешать, у них свои планы, они видят будущее - куда идут, что делают>, - иронично заметил Бабаян. Он добавил, что к утрате Арцаха и его сдачи Азербайджану виновны все, в том числе, и власти Армении во главе с премьерминистром РА Николом Пашиняном. Причем, к числу виновных политик отнес и журналистов, и общество в целом.
Бабаян заявил также, что после известных событий он не встречался с президентом Арцаха Самвелом Шахраманяном и не знает о каких-либо намерениях карабахского руководства.
Отвечая на вопрос о причинах его первого отказа участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, экс-командующий отметил, что ранее предлагал изучить события последних 20 лет, происходивших вокруг Нагорного Карабаха, но члены комиссии отказались. Сейчас же он пришел на заседание, поскольку его пригласили. Бабаян заявил, что не будет избегать вопросов и готов отвечать честно.
|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
|В Москве выступили против изменения этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима на фоне конфликта вокруг "армянских садов"
|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
|Постпред Армении: ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха
|США готовы поддержать инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями - Алексис Хафтван
|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
|Между Ереваном и Афинами существует политический диалог на высоком уровне - Пашинян
|Глава Ереванского гарнизонного госпиталя арестован за взятку
|Американский журналист о требовании Вашингтона к Анкаре: Они все равно получат самолеты
|В Ереване произошло крупное ДТП с участием городского автобуса
|Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши
|Президент РА считает нецелесообразным присутствие в стране государственных институтов Арцаха
|Президент РА: для достижения мира в регионе "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов
|Экс-глава МИД Армении: Результаты пятилетнего срока правления Никола Пашиняна, мягко говоря, катастрофические для страны
|Татоян сигнализирует о запуске властями Азербайджана нового механизма широкомасштабных фальсификаций в отношении Армении
|На заседании комитета СЕ представлена концепция реформ в сфере местного самоуправления Армении
|Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
|Столичный суд признал генерала Манвела виновным в инкриминируемых ему преступлениях
|Европейские аналитики рассказали как ЕС может укрепить устойчивость Армении на фоне новых угроз со стороны Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Автоимпортеры просят президента РА не подписывать проект изменений в НК
|РПА: Думать, что власть в Армении может измениться путем выборов - это иллюзия
|Сколько ни говори халва - оппозиционер об армяно- российских отношениях
|Группа автоимпортеров пыталась уклониться о уплаты налогов - СК РА
|Генсек ОДКБ: Нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске
|Внеочередные выборы в Армении: все против, реальность "за" - мнение эксперта
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Шойгу: На основе двухсторонних соглашений со странами-членами ОДКБ создана объединенная система ПВО
|Кремль: Борьба по вытеснению России с Южного Кавказа ведется в лоб напрямую, с открытым забралом
|Политолог: Ереван должен активно использовать московские площадки
|Абхазские депутаты: Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей Родины
|Российский сенатор: Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят, однако его манёвры трудно объяснимы
|Нам неинтересно мнение политика, предавшего свой народ: В Южной Осетии резко ответили Николу Пашиняну
|Глава МИД Ирана провел встречу с послами страны в Азербайджане и Армении
|Армения и Саудовская Аравия установили дипотношения
|Армения заняла третье место на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2023"
|Сотрудничество между МОНКС и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс развитию киноиндустрии
|В Ницце прошла репетиция группы Yan Girls, которая представит Армению на детском "Евровидении 2023"
|МВД Армении опровергает утверждения СМИ об искаженных армянских паспортах
|Серж Саргсян считает ошибочным возможное начало двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог
|Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Читать больше
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
|Если до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию - аналитик
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА