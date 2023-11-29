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 Среда, 29 Ноября 2023 13:57
Марианна Мкртчян

Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном

Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо. США продолжат поддерживать и предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Так, на просьбу прокомментировать какое международное участие следует рассмотреть для обеспечения безопасного возвращения армянского населения в Нагорный Карабах, принимая во внимание оценки высокопоставленных чиновников Госдепа о том, что предстоящие несколько недель могут стать решающими для мирных переговоров Армении и Азербайджана и какое место в этом процессе занимает вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Карпантер, в частности, сказал: "Мы, Соединенные Штаты, последовательно заявляли, что хотели бы видеть нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном"

Он напомнил, что в течение прошлого года США поддержали ряд переговоров между Арменией и Азербайджаном и госсекретарь Блинкен лично участвовал в этих усилиях по поиску мирного соглашения, которое проложило бы путь к нормализации отношений, открытому общению и торговле во всем регионе.

"Это по нашему мнению, отвечает интересам всех стран Южного Кавказа. И мы продолжим поддерживать и предлагать наши добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном. В конечном счете, конечно, стороны сами должны воспользоваться этими добрыми услугами или предложениями о посредничестве, чтобы поддержать их усилия по достижению соглашения о нормализации, но мы продолжим это делать. А что касается международного принципа безопасного и достойного возвращения беженцев и устойчивой "реинтеграции", то, конечно, мы также будем поддерживать его", - резюмировал американский дипломат. 

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