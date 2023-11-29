Среда, 29 Ноября 2023 13:24

АрмИнфо. Мэрия Еревана предлагает повысить ставки платы за парковку в армянской столице до 160 тыс драмов ($400) в год. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян. В настоящее время годовая плата за парковку составляет 12 тыс драмов РА ($30).

Так, столичные власти планируют установить ставки платы за парковку по принципу зонирования. В Ереване предлагается определить зоны А и Б.

Зона А (Центр города) охватывает периметр улиц Сурб Григора Лусаворича, Агатангехоса, Ханджяна, Алека Манукяна, Чаренца, Корюна, сквер Абовяна, Исаакяна, Московян, Саряна и Лео, в общей сложности порядка 40 улиц и проспектов.

Часовая плата на указанных территориях составит 300 драмов вместо нынешних 100, суточная парковка будет стоить 2 тыс. драмов вместо 500, каждая неделя парковки обойдется 5 тыс драмов, против текущих 1 тыс., месяц - 18 тыс драмов, вместо нынешних 5 тыс., год - 160 тыс драмов, против действующих 12 тыс драмов.

На остальных участках (зона Б) годовая плата составит 24 тыс. драмов ($60), месячная - 4 тыс. драмов, за неделю парковка будет стоить 2 тыс драмов, за день - 1 тыс. Плата за час парковки не изменится.

Пресс-секретарь мэрии отмечает, что цель повышения ставки - существенно разгрузить Малый центр. В случае принятия решения оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что борьба с т.н. "красными линиями" - платными парковками в Ереване была одним из направлений "бархатной революции" для организации и расширения массового недовольства политикой бывших властей.