Среда, 29 Ноября 2023 13:15

АрмИнфо. Россия крайне встревожена информацией об участившихся случаях провокационных действий против представителей христианской общины Иерусалима. Об этом 29 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, по ее словам, в Москве обратили внимание на конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг расположенных в Старом городе так называемых "армянских садов" (Коровий сад - ред.). Дипломат напомнила, что они стали объектом судебного разбирательства между Армянским Патриархатом Иерусалима и одним из пропоселенческих израильских организаций.

"Не дожидаясь результатов тяжбы, ее представители начали подготовку к строительству гостиничного комплекса на спорном участке, что привело к столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами", - напомнила дипломат.

Далее, Захарова призвала израильские власти урегулировать этот вопрос в рамках закона. "Мы призываем власти Израиля предпринять меры для справедливого решения этого чувствительного вопроса, в рамках закона. Считаем, что права всех религиозных общин страны должны быть защищены в одинаковой степени. Мы выступаем против любых незаконных действий, направленных на изменение исторически сложившегося этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима, включая посягательства на проживающих там испокон веков христиан, их святыни и собственность", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Отметим, что Армянский Патриархат сдал в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста.

1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимского Патриархата отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

После этого представители компании начали натравлять переселенцев на представителей армянской общины и пытаться силой захватить территорию садов. Глава канцелярии Армянского Патриархата Иерусалима Аган Гогчян заявил, что Патриархия находится под самой большой экзистенциальной

угрозой за свою 16-вековую историю, и экзистенциально­территориальная угроза распространяется на все христианские общины Иерусалима. В этой связи он призвал все христианские общины Иерусалима поддержать Армянский Патриархат в эти беспрецедентные времена, поскольку это еще один очевидный шаг, ставящий под угрозу присутствие христиан в Иерусалиме и на Святой Земле.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.