Среда, 29 Ноября 2023 11:53

АрмИнфо. Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам" с целью помочь в вопросах работы и трудоустройства насильственно выселенным из Арцаха и обосновавшимся в Армении мастерам и тем, кто хочет освоить новое ремесло.

Как сообщает пресс-служба агентства, проект состоит из двух компонентов: первый - организация обучения и переподготовки для желающих специализироваться в новом ремесле или повысить квалификацию в уже освоенной профессии; второй - помощь мастерам в приобретении необходимых для работы инструментов.

"Для наших насильственно выселенных из Арцаха соотечественников одной из самых неотложных и жизненно важных проблем является проблема занятости. Многие не могут работать, поскольку оставили в Арцахе свои инструменты и оборудование. Этот проект направлен на то, чтобы в какой-то степени сгладить данную проблему. Соучредитель нашего агентства Рубен Варданян чрезвычайно высоко ценит труд мастеров, и в прошлом году именно с этой инициативой реализовывал проект "Мастер Армении". Для нас важное направление также поощрение мастеров и тех, кто хочет достигнуть мастерства в своей профессии", - говорит руководитель социальных программ агентства Армен Мангасарян.

С 28 ноября стартовал процесс принятия заявок. Приём заявок продлится до 5 декабря. Результаты изучения заявок станут основой для выбора направлений профессионального обучения и организации помощи мастерам.