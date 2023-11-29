Среда, 29 Ноября 2023 11:35

АрмИнфо. В рамках ООН Армения последовательно проводит кампанию по усилению реализации Конвенции по предупреждению преступления геноцида и наказанию за него, и продвижению программы предотвращения. Об этом на параллельном мероприятии, посвященном 75-летию Конвенции о геноциде, на тему "Роль религиозных общин в поддержании и осуществлении Геноцида" заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян.

В этом ключе он обратил внимание, что учрежденный по инициативе Армении Международный день памяти и достоинства жертв геноцида и предотвращения этого преступления превратился в платформу диалога и сотрудничества по содействию предотвращению жестоких преступлений.

"Управление Организации Объединенных Наций по предотвращению геноцида и ответственности за защиту призвано сыграть ключевую роль в продвижении международных усилий и механизмов предотвращения посредством эффективного мониторинга серьезных нарушений прав человека и оценки рисков потенциальных злодеяний.

Хотя концептуальные дебаты и обсуждения важны, и мы ценим организацию этого параллельного мероприятия по Конвенции и Альянса цивилизаций, крайне важно отразить и рассмотреть ситуации, когда нарушения совершаются преступниками, которые являются членами ООН", - отметил дипломат.

Маргарян обратил внимание, что совсем недавно, 19 сентября, крупномасштабное наступление на Нагорный Карабах унесло жизни сотен людей, в том числе детей, и привело к массовому насильственному перемещению всего населения.

"Этому предшествовал гуманитарный кризис, который пережил народ Нагорного Карабаха после блокады Лачинского коридора в декабре 2022 года, действия, которые первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо назвал "архетипом геноцида" путем навязывания условий жизни, направленных на уничтожение группы.

Предумышленная и хорошо спланированная агрессия против населения, находящегося в блокаде, которая вынудила все население покинуть страну, является явным примером этнической чистки, осуществляемой на глазах ООН. Все этническое армянское население было изгнано с земли своих предков, оставив после себя свои дома, школы, церкви, места отправления культа, кладбища своих близких, тысячи памятников и артефактов огромного армянского культурного и религиозного наследия", - отметил постпред Армении при ООН.

Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван высоко ценим то, что 22 сентября 2023 года Специальный советник Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "военные действия могут лишь способствовать эскалации и без того напряженной ситуации и подвергнуть гражданское население в этом районе риску насилия, включая риск геноцида и связанных с ним жестоких преступлений".

"Международное сообщество больше не может смотреть в другую сторону, когда сталкивается с явно обнаруживаемыми признаками геноцида, когда регулярно совершаются серьезные и систематические нарушения прав человека. Организация Объединенных Наций, ее соответствующие органы и структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха", - резюмировал Маргарян.