Вторник, 28 Ноября 2023 14:48

АрмИнфо. Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши. Об этом сообщает Caucasus Heritage Watch.

"С 5 октября по 3 ноября было повреждено еще одно армянское кладбище в Шуши. Судя по всему, бульдозеры сбросили груды мусора на старинное кладбище Казанчецоц (к юго- востоку от собора), поставив под угрозу и без того фрагментированные надгробия", - говорится в сообщении организации в Твиттер.

По оценкам CHW, многовековое армянское кладбище к северу от Шуши было частично разрушено. Часть территории на западной стороне дороги, ведущей в город, была выровнена при закладке строительного комплекса.

"Это шестое армянское кладбище, подвергшееся воздействию с ноября 2020 года, после разрушения надгробий в Мец Тагер и Сгнахе, повреждения кладбища возле Вазгенашена/Гаджисамлы, а также повреждения кладбищ Шуши у Северных ворот и Ереванских ворот", - добавили в организации.