Вторник, 28 Ноября 2023 10:43

АрмИнфо.Армения продолжит активное сотрудничество с партнерами по Совету Европы в направлении обмена передовым опытом в области реформ в сфере местного самоуправления и развития принципов демократического управления. Об этом, выступая на 18-ом заседании Европейского комитета по демократии и управлению (CDDG) Совета Европы, заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян.

Как передает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в ходе заседания были подведены итоги годовой работы комитета, в частности, в отношении принципов демократического надлежащего управления, демократического участия, многоуровневого управления, зеленого государственного управления и электронного голосования.

В своем выступлении заместитель министра представил последние реформы, реализованные в Армении, и высоко оценил долгосрочное сотрудничество и поддержку со стороны Совета Европы. Тертерян представил достижения правительства РА в реализации программы реформ в сфере административно-территориального управления, принятие концепции, определяющей масштабы дальнейшей децентрализации и устойчивого развития местного самоуправления. Концепция направлена на укрепление местной демократии и содействие расширению прав и возможностей общин и устойчивому их развитию.

Документ определяет принципы, проблемы и цели децентрализации, предлагаемые решения, направленные на децентрализацию полномочий по сферам, ожидаемые результаты и источники финансирования, объем возможных действий, которые необходимо предпринять в ближайшие годы.