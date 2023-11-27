Понедельник, 27 Ноября 2023 17:21

АрмИнфо. Импортеры автомобилей Армении проводят акцию протеста - на этот раз у президентской резиденции. Последние недовольны принятыми НС 16 ноября поправками в Налоговый кодекс, которые обязывают их выплачивать налог с 20%-го чистого дохода с продажи автомобиля. С вопросом они ранее протестовали у здания правительства, а также Комитета госдодходов республики. У президента они просят не подписывать документ в предложенном варианте.

Автоимпортеры отмечают, что цены на автомобили, импортированные из-за границы, гораздо выгоднее, чем те, что есть в официальных автосалонах, у диллеров. Именно поэтому есть немало граждан, которые готовы подождать несколько месяцев.

При этом, отмечают собравшиеся, такие компании не имеют больших доходов от этого бизнеса. <Уверяю вас, опыт последних десяти лет показывает, что не было ни одного случая, чтобы мы получили 20% дохода от продажи одного автомобиля>, - отметил представитель American Global Group.

В результате законодательного изменения им придется повысить цены на импортируемые автомобили, чтобы иметь возможность платить установленные налоги. Таким образом, предлагаемая инициатива станет нагрузкой, как для хозсубъектов, так и клиентов.

Они также просят установить хотя бы 6-месячный переходный период, а также равные условия игры для всех игроков рынка. <Эти изменения почему-то не касаются официальных дистрибьюторов и дилеров>, - заметил в беседе с журналистами представитель логистической компании American Global Group.

Импортеры сообщили, что готовят президенту Ваагну Хачатуряну коллективное письмо с просьбой не подписывать законопроект, чтобы нововведения хотя бы не применялись к транспортным средствам, которые уже на пути в Армению. <Закон будет применяться с 1 декабря, а для покупки и перевозки автомобиля из США в Армению требуется не менее 3 месяцев. Теперь у нас есть заранее подписанные контракты, в которых фактически указана цена продажи, и такие компании, как наша, вынуждены говорить покупателю, что он должен купить эту машину дороже обговоренной в документе цены>, - отметили они.

Напомним, что в I полугодии 2023 года в Армению было импортировано 51,2 тыс. автомобилей, что превышает показатель годовой давности в 3,5 раз. Таможенная стоимость подскочила в 3,6 раз - до $770.5 млн. Импортировались легковые автомобили в основном из США (37,3%), Японии (18,4%), Мексики (17,5%), Германии (5,6%), Китая (4,5%), Канады (3,7%), а также из Индии, Италии, Турции, Словакии, Венгрии, Швеции, РФ, Австрии, Индонезии, Финляндии, Испании, Таиланда, Румынии, Франции, ЮАР, Бельгии.