Понедельник, 27 Ноября 2023 15:44

АрмИнфо.Армянские экспортеры в очередной раз оказались перед проблемой, связанной с ситуацией на КПП <Верхний Ларс> и поставками продукции на российский рынок. Об этом 27 ноября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

По его словам, правительство РА, которое живет за счет хозяйствующих субъектов, должно решать их проблемы, а не искать виновных. <С сожалением констатирую, что у правительства страны в данном направлении нет каких-либо успехов>, - отметил парламентарий, увязав нынешнюю ситуацию и с проблемами в армяно-российских отношениях. По мнению депутата, не случайны шаги, предпринимаемые регулирующими структурами РФ в отношении армянской продукции, будь то Роспотребнадзор или <Росалкогольтабакконтроль>. <Для всех очевидно, что речь идет о применении политических инструментов давления на Армению>, - сказал Хачатрян.

Он с сарказмом отнесся к заявлениям властей страны о том, что решение о выходе страны из ОДКБ будет принято на основе учета мнения общественности. <Во времена СССР при повышении цен на товары заявлялось, что это делается, исходя из требований трудящихся. Нечто подобное происходит и в случае с ОДКБ, но я не знаю, как они измеряют это требование>, - сказал депутат, добавив, что сколько бы премьер-министр РА Никол Пашинян не заявлял о наличии очень хороших отношений с Россией, очевидно, что между двумя государствами имеется напряженность, которая сказывается и на общественном настроении.