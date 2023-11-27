Понедельник, 27 Ноября 2023 12:58

АрмИнфо.Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано", - указал он.

"Насколько известно Секретариату [ОДКБ], причины отсутствия делегации Армении носили технический характер. В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации", - продолжил генсек ОДКБ.

Отметим, что Армения на высоком уровне не приняла участие в работах уставных органов ОДКБ в Минске 23 ноября.

21 ноября, стало известно о неучастии в мероприятиях ОДКБ глав МИД и Минобороны Армении, а 14 ноября премьер Армении Никол Пашинян уведомил белорусскую сторону о том, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Однако, Пашинян заверил, что Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации.