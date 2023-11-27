Понедельник, 27 Ноября 2023 12:45

АрмИнфо.Тема досрочных выборов в Армении заметно активизируется, и внутриполитический процесс, вероятно, к этому пойдет. Подобного мнения придерживается эксперт группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, реальность такова, что этот парламент является самым трагическим и некомпетентным парламентом в истории независимой Армении.

"За время деятельности этого парламента произошла бесчеловечная, фашистская блокада Арцаха, продлившаяся почти год, и все это время парламент спокойно работал с совершенно другой повесткой дня. Произошла потеря Арцаха, и опять же, этот парламент продолжал спокойно работать и как в то время, так и после этого", - отметил эксперт.

Когда за неделю до нападения, азербайджанская армия стояла у подступов к армянским населенным пунктам, и было ясно, что произойдет катастрофа, продолжил Ованнисян, этот парламент продолжал спокойно работать. "Это факт. И позор государства в том, что этот парламент до сих пор продолжает работать. Даже если в истории пройдет тысяча лет, этот парламент останется в этом описании", - отметил эксперт, выразив убеждение, что политические силы, представленные сегодня в парламенте, должны держать ответ за это перед нынешним и будущим поколениями.

Очевидно, добавил эксперт, что речь не может идти о равной ответственности - контрольный пакет исторической ответственности лежит на правящей силе.

"Но существует проблема политической и этической ответственности. Сразу отвечу на встречный вопрос "а что могла сделать оппозиция?". В указанных условиях важнейшей миссией оппозиции было изменение атмосферы в парламенте и в стране всеми средствами, каждым законным шагом, сверхчеловеческой активностью. На протяжении всей блокады и после потери Арцаха парламент создавал и продолжает создавать иллюзию нормальности в стране. В нашей стране нет ничего нормального, но совместная конструктивная работа оппозиции и правящей власти создает эту иллюзию, как и создавало на протяжении всей блокады", - отметил он.

По убеждению Ованнисяна, на том этапе был один шанс спасти Арцах - изменить атмосферу в стране и показать миру, что многостороннее соглашение по деарменизации Арцаха терпит неудачу. "На это у нас было 9 месяцев, и это было немало. Получается, потеряв большую часть Родины в стране парламентского уклада, НС продолжает спокойно работать? Извините, это дно деградации государства. Что еще должно произойти, чтобы реальность потребовала новых выборов и нового правительства?

На вопрос "Кто генерирует досрочные выборы?" существует несколько ответов, и главный из них - реальность", - отметил эксперт, добавив, что в теме есть и другие подвопросы, о которых он позже выскажется.

Отметим, что ранее в армянских СМИ начали распространяться слухи, что премьер Никол Пашинян планирует провести внеочередные парламентские выборы в 2024 году, а решение было принято главой правительства несколько дней назад в ходе заседания правящей партии "Гражданский договор".

По данным СМИ, Пашинян хочет снизить количество мест оппозиционных партий в парламенте, а досрочные выборы якобы заставят политическое поле врасплох и не позволят созреть новой оппозиционной силе.

Последние внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года. На них победила партия Пашиняна "Гражданский договор, получив 54% голосов избирателей (72 места в парламенте). У оппозиции 36 мандатов. Таким образом, правящая сила единолично в состоянии продвигать любой законопроект или инициативу, и никак не скована в своих действиях. Меж тем как у оппозиции нет никаких инструментов воздействия на ту или иную инициативу властей. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти в 2026 году.