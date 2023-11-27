Понедельник, 27 Ноября 2023 11:26

АрмИнфо. Проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил политолог, экономист Грант Микаелян.

По его словам, проект, в том виде, в каком его представляют власти Армении, нереалистичен. Более того, он сомнителен и с точки зрения выгод для самой страны. Эксперт заметил, что, оставив в стороне экономическую составляющую, данная инициатива сопряжена с проблемами, связанными с моралью и политикой. <Получается, что Армения словно ждала разгрома Арцаха, после чего сразу выступила с подобным проектом. Складывается впечатление, что Арцах мешал каким-то перспективам властей страны. С практической точки зрения, можно согласиться, что это не так, но с политической точки зрения выводы напрашиваются соответствующие, имея в виду политику властей Армении>, - отметил Микаелян.

Указав на заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанное им 24 ноября в ходе прямого эфира, политолог отметил, что сами власти страны признают, что Баку решил строить сложные транспортные развязки с Ираном, фактически отказавшись от армянской инициативы <Перекресток мира>. Между тем, для того чтобы принять любую идею, в том числе и коммерческую, особенно во враждебном окружении, необходимо иметь достаточно крепкие аргументы, в том числе, в сфере безопасности. <Утверждения о возможности отрыва экономики от безопасности изначально были ошибочны, чему имеются многочисленные подтверждения, особенно в последние годы, но, к сожалению, соответствующих выводов из этого не делается>, - сказал Микаелян, добавив, что для создания транспортного хаба, нужно быть достаточно уверенными и сильными, чтобы защищать эти транспортные коммуникации при непредвиденных обстоятельствах, которые в этом регионе не только могут быть, но, очевидно, еще будут. Без решения этих проблем инициатива властей страны станет просто несбыточным прожектом. Для того, чтобы он стал реалистичным необходимо очень много чего сделать.

Экономист добавил, что открытие границ вполне возможно. <Но мы все являемся свидетелями того, что если это и произойдет, то только в одностороннем порядке, то есть, Армения откроет границы, ничего не получив взамен. Границы страны откроются для наших контрагентов из Турции и Азербайджана со сложностями при обратном доступе. Если же какие-то сквозные движения товаров и начнутся, то вряд ли это будет иметь серьезное значение. Скорее всего, эти направления станут одним из второстепенных маршрутов, тогда как основные пути будут обходными. Необходимо также иметь в виду то, что Турция гораздо более конкурентоспособна в сфере производства, как с точки зрения объемов, логистики, так и торговых сетей. Заметное увеличение турецкого присутствия на армянском рынке приведет к замещению армянского производства. В результате, расчеты властей страны на ежегодный прирост ВВП Армении в 1% в результате реализации проекта, приведут к обратному эффекту: объемы импорта значительно возрастут, отечественное производство сократится, и с точки зрения макроэкономики будет очевидно, что прирост ВВП если и будет, то ничтожно малым>, - подчеркнул эксперт.

Кроме того, продолжил Микаелян, не следует сбрасывать со счетов и интересы Азербайджана. Несмотря на то, что Баку в последнее время перестал настаивать на продвижении проекта строительства железной дороги, связывающей его со своей автономией в Нахичевани, тем не менее, как считает политолог, в недалеком будущем Баку продолжит

настаивать на экстерриториальном коридоре, причем, этот вопрос активизируется уже в ближайшие месяцы, когда улягутся эмоции после событий 17 сентября текущего года, приведшие к массовому исходу армян из Нагорного Карабаха. <Именно поэтому сейчас Азербайджан избегает мирных переговоров, в том числе, и на европейских площадках. Баку прекрасно понимает, что пока еще очень свежи воспоминания, но когда все эмоции улягутся, тогда Баку вновь активизирует вопрос о коридоре. Это еще один риск, который необходимо учитывать, поскольку имеющуюся проблему одними дипломатическими методами урегулировать не удастся без достаточного усиления безопасности страны>, - констатировал эксперт.

Напомним, что 24 ноября в ходе прямого эфира премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что проект <Перекресток мира>, предполагающий развитие транспортных коммуникаций со всеми соседями (Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией), холодно встретили в Баку. По его словам, инициатива предусматривает, что каждая страна посредством своих госинститутов осуществляет пограничный, таможенный контроль и обеспечивает безопасность на своей территории. <Первая реакция Азербайджана следующая: отныне они, кажется, больше не заинтересованы этим проектом, поскольку осуществляют связь с Ираном. Мы совсем не против, но это наше предложение. Причем есть еще один пункт: на основе взаимности может происходить упрощение процедур. Они должны быть для всех стран-участниц проекта. Здесь мы достаточно гибкие>, - пояснил премьер, добавив, что власти Армении пытаются проводить политику, направленную на повышения суверенитета государства в институциональном плане.

Отметим, что Пашинян представил программу <Перекресток мира> в середине осени 2023 года на форуме <Шелковый путь> в Тбилиси. Инициатива должна способствовать укреплению стабильности в регионе за счет повышения связей между Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией и Арменией. В рамках этих проектов Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны.