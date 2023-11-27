Понедельник, 27 Ноября 2023 11:18

АрмИнфо. На основе двухсторонних соглашений со странами-членами ОДКБ создана объединенная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1", отвечая на вопрос про систему ПВО ОДКБ.

"Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сказал Шойгу

По его словам, система, естественно оснащена и работает, периодически проводятся учения, поддерживается ее боевое состояние.

Шойгу сообщил, что "если требуется оформления документально, мы думаем, (будем) оформлять документально".

"Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И поэтому двустороннему соглашению система создана", - подчеркнул министр обороны РФ.

Ранее в Минске Шойгу заявил, что Россия продолжает делать все для укрепления и усиления совместной со странами-членами ОДКБ систем противовоздушной обороны, в том числе с учетом опыта спецоперации.