Понедельник, 27 Ноября 2023 11:03

АрмИнфо. В Цхинвале резко ответили на высказывания Никола Пашиняна о возможности "признать Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями".

Так, президент Южной Осетии Алан Гаглоев реагируя на заявление Никола Пашиняна, сделанное в ходе беседы с гражданами, в частности, сказал: "Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам не интересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелеющем положении. Он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении. Пашинян не нашел в себе смелости признать независимость Арцаха. Нам неинтересно мнение таких политиков. Сегодня Южная Осетия признанное Российской Федерацией и рядом других стран независимое государство и всем следует с этим считаться".

Напомним, что Пашинян в прямом эфире 24 ноября отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Осетию оккупированными территориями заявил, что Армения всецело и однозначно защищает единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость, демократию, государственность Грузии.

"Итоги голосования Армении в ООН до и после 2019 года фиксировали очень видимые и определенные различия, в связи с чем, представители нашего братского государства - Грузии - выразили удовлетворение", - отметил Пашинян.