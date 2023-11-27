Понедельник, 27 Ноября 2023 11:00

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахян провел встречу с послами Ирана в Азербайджане и Армении, Сейедом Аббасом Мусави и Мехди Собхани соответственно.

"Во время встречи с послами нашей страны в Азербайджане и Армении я отметил, что во внешней политике страны внимание к Южному Кавказу серьезное и находится в центре внимания дипломатического аппарата.

Я подчеркнул важность установления постоянного мира и стабильности в этом регионе без вмешательства иностранных сил и развития отношений с этими двумя странами в рамках политики правительства в области соседство", - написал Абдуллахиян в своем микроблоге в Твиттер.