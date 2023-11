Понедельник, 27 Ноября 2023 10:50

АрмИнфо. Армения заняла третье место на прошедшем накануне во французской Ницце ежегодном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2023".

Представительницы Армении - группа Yan Girls в составе Нане, Нэнси, Камиллы, Сюзанны и Аиды выступили под номером 8 с песней "Do It My Way". По результатам голосования, которое началось с 24 октября, представительницы республики получили 180 баллов.

Оценку участников конкурса осуществляли 16 национальных жюри и онлайн-голосованием в 175 странах мира. В пользу Армении максимальные 12 баллов отдали Мальта, Великобритания, Северная Македония и Германия, а по итогам онлайн- голосования армянская группа получила еще 64 балла.

Победительницей конкурса второй год подряд стала Франция, на втором месте - Испания. Всего в <Детском Евровидении> конкурсе участвовали юные представители 16-ти стран - Албании, Армении, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, Испании, Украины, Великобритании. Напомним, что в 2022 году "Детское Евровидение" прошло в Армении. Конкурс в Ереван привезла певица Малена своей победой на "Детском Евровидении-2021" в Париже с песней "Qami, qami".