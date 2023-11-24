Пятница, 24 Ноября 2023 19:20

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян считает, что Армении не следует идти на прямые переговоры с Азербайджаном и соглашаться с этим предложением. Об этом он заявил ряду СМИ, когда направлялся на очередные судебные слушания.

По мнению Саргсяна, он надеется, что неопределенный ответ армянского МИД в этом вопросе разрешится отказом «Я верен, что такие двусторонние переговоры заведут нас в тупик, они грозят очередными уступками и не обещают нам никакого будущего», - сказал Саргсян, подчеркнув, что «мы уже видели, к чему могут привести подобные переговоры».

Он отметил, что результаты переговоров должны быть гарантированы третьими авторитетными силами. «Без гарантий, никакая бумажки ни к чему не обязывает, и любая из сторон может ее нарушить. Не случайно, что в переговорах по арцахскому вопросу в качестве сопредседателей участвовали три сильные страны», - напомнил Серж Саргсян.

Напомним, что МИД Азербайджана предложил Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса. "Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или принятие решения о проведении встречи на государственной границе. Призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв, чтобы в ближайшее время начать переговоры", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора, что якобы серьезно затянуло процесс. "Этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях", - говорится в сообщении.

Отметим, что 21 ноября в МИД Армении заявили, что отправили Азербайджану шестой пакет предложений по мирному договору.