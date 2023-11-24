Пятница, 24 Ноября 2023 18:53

АрмИнфо. В политическом аспекте можно по-разному относиться к России, но нельзя отрицать огромную роль российской культуры в современном мире. Об этом 24 ноября в прямом эфире, отвечая на вопрос гражданина о том, зачем Армении русский язык и русская культура, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, можно ставить под вопрос все, но это «все» будет нелегитимно в случае с Толстым, Чайковским и Шостаковичем. "Можно назвать еще сотни имен во всех сферах - культуре, политике, науке", - сказал глава армянского правительства, напомнив в то же время о своем заявлении о том, что в Армении не будет иного официального языка, кроме армянского. Однако, как заметил Пашинян, он сам призывает школьников изучать больше иностранных языков, в том числе, и русский язык. «В современном мире билингвизм очень важен в плане повышения конкурентоспособности, как личности, так и государства. Это особенно важно в условиях глубоких экономических, культурных и политических связей Армении и России», - подчеркнул премьер.

В этом контексте он указал на одних из главных носителей русского языка в Армении – релокантов. Пашинян подчеркнул, что Армения рада их присутствию в стране. "Они ведут блоги, делятся своими впечатлениями об Армении. Я посмотрел пару таких материалов, и дал поручение изучить впечатления этих людей. Зачастую сами армяне не так хорошо знают себя, а вот взгляд со стороны может открыть что-то новое и интересное»- сказал премьер-министр.