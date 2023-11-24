Пятница, 24 Ноября 2023 18:30

АрмИнфо. <Пятой колонны> в армии больше нет, заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на соотвествующий вопрос.

Пашинян пояснил, что под <пятой колонной> Пашинян подразумевает людей, в действиях, восприятиях которого приоритеты других стран ставятся выше приоритетов собственного государства.

<На сегодня могу сказать, что мы очистили ряды ВС от <пятой колонны> больше нет. Это касается и госаппарата в целом. Я убежден, что в Армении нет <глубинного государства>, - подчеркнул глава армянского кабмина.

По большей части система госуправления зафиксировала значительный прогресс в плане восприятия госчиновниками идей государственности, как наивысшей ценности, убежден премер.

Напомним, что 14 марта с.г. Пашинян на пресс-конференции заявил, что причиной поражения в 44- дневной войне стала "пятая колонна>. <Мы потерпели поражение в войне, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Таково мое убеждение в результате анализа ряда фактов>, - сказал премьер