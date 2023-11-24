Пятница, 24 Ноября 2023 18:30

АрмИнфо.Ереван и дальше будет работать с российской стороной по вопросу признания водительских прав, заявил премьер Никол ПАшинян 24 ноября, коснувшись решения Госдумы России бессрочно отложить законопроект, который мог бы позволить гражданам Армении в РФ осуществлять трудовую деятельность, основанную на перевозках, по водительским правам своей страны.

Как считает Пашинян, вопроса о признании водительских удостоверений граждан Армении по природе не должно было быть, ведь, по логике ЕАЭС, в Союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В связи с этим премьер считает аргументы, приводимые по данному вопросу, неубедительны. Тем не менее, Ереван продолжит работать с российскими коллегами в направлении признания водительских прав, заверил он.

Указав на то, что основная проблема - в признании русского языка как официального, Пашинян отметил, что <с учетом особенностей> Армении, сложно представить, чтобы в РА какой-то язык, кроме армянского, имел бы такой статус. Как считает армянский премьер, такого же мнения придерживается население страны.

Напомним, что в октябре с.г. депутаты Госдумы бессрочно отложили рассмотрение законопроекта о признании в России водительских удостоверений граждан Армении. Сейчас Россией признаются водительские удостоверения граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии, где статус русского языка закреплен в Конституции. <Фактически этим законопроектом предлагается дать Армении дополнительные преференции, притом что депутаты республики, руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка>, - объяснил решение депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, решение о разрешении использовать водительские права других стран в России принимается на основании статуса русского языка. <Мы принимали такие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно. Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере>, - отметил Володин. Сам документ о признании национальных водительских прав граждан Армении в России при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности был принят в первом чтении еще в июне 2022 года. Его инициировало правительство