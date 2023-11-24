Пятница, 24 Ноября 2023 17:26

АрмИнфо. Фото беженцев из Арцаха попало в 100 лучших фотографий 2023 года по версии журнала TIME.

На фото изображены арцахцы, покидающие Арцах в результате последней агрессии Азербайджана. "Транспортное средство везет беженцев из Нагорного Карабаха, прибывающих в Корнидзор, Армения, 25 сентября", - гласит надпись под фото Нанны Хайтманн из The New York Times/Redux.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, сотни пропали без вести.