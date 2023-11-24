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 Пятница, 24 Ноября 2023 17:07
Наира Бадалян

На данный момент предметных договоренностей по анклавам нет - Пашинян

На данный момент предметных договоренностей по анклавам нет - Пашинян

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признает - вопрос армянских и азербайджанских анклавов и эксклавов существует. Пути решения вопроса все еще обсуждаются с Баку.

24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на соотвествующий вопрос гражданина, премьер- министр напомнил, что один из трех принципов мирного договора с Баку - это взаимное признание территориальной целостности  друг друга на основании карт СССР.

<Когда мы говорим о территории Армении в 29,8 тыс. кв. км., туда не входят эксклавы/анклавы, входившие в состав Советского Азербайджана. В территорию Армении в 29,8 тыс. кв. км. в то же время входит находящийся внутри Азербайджана эксклав Арцвашен. Теперь этот вопрос нужно каким-то образом решать, ведь Арцвашен - это суверенная территория Армении. И, если я даже пожелаю, я не смогу сказать, что нет такого вопроса анклавов, поскольку Арцващен - суверенная территория Армени и не могу сказать, что не имеем к ней отношения>, - указал он.

Когда Армения поднимает вопрос Арцвашена, то, естественно, Азербайджан поднимает вопрос тех территорий, которые принадлежали Советскому Азербайджану, отметил глава кабмина РА. <Следовательно вопросы нужно регулировать в рамках мирного процесса>, - сказал премьер.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы. Один из них заключается в том, что Армения подтверждает свой суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан - над теми территориями, которые де-юре существуют в Тавуше. Тогда надо будет подумать над тем, как обеспечить доступ РА к Арцвашену, которая физически находится внутри территории АР.

При этом, как отметил Пашинян, есть и сценарий, предполагающий де-юре закрепление де- факто ситуации.

Все эти вопросы были предметами обсуждений в ходе переговоров. Премьер напомнил, что еще в 2021 году на встрече с жителями села Воскепар Тавушской области он обещал обсудить с гражданами варианты решения, если таковые будут выработаны. На данный момент предметных договоренностей, взаимных согласований с Азербайджаном нет, заверил Никол Пашинян в очередной раз призвав не переоценивать важность этого вопроса.

Отметим, что азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки). Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны.  Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку.

Многие армянские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях обмена анклавами между Арменией и Азербайджаном. Отмечалось, что при передаче анклавов у нас возникнут серьезные проблемы с межгосударственными дорогами. В частности, речь идет об одном анклаве в Араратской области (Тигранашен), где проходит межгосударственная трасса М2, связывающая юг и север страны и Армению с Ираном, и двух в Тавушской области.  Аналогичная ситуация на северо-востоке, в Тавушской области на очень тяжелом извилистом участке с двумя бывшими анклавами. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен.

Тем временем Арцвашен по своей площади немного уступает суммарной территории трех указанных анклавов, но не занимает никакую стратегическую территорию, наоборот, полностью окружен азербайджанской территорией. 

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