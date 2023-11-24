Пятница, 24 Ноября 2023 16:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян на данном этапе считает нереалистичным возвращение вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в свои дома.

"Ситуация, сложившаяся после 19 сентября, вынудившая наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха покинуть Нагорный Карабах, политика и обстановка этнических чисток не изменились, следовательно, если бы возвращение людей было реалистичным в этих условиях, они бы оттуда не уехали", - заявил премьер-министр 24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на соотвествующий вопрос гражданина.

Он отметил, что правительство сделает все, чтобы насильственно переселенные из Нагорного Карабаха остались в Армении.

Премьер также выразил удовлетворение тем, что существенного оттока арцахцев из Армении не наблюдается. Он надеется, что в ближайшее время вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха обратятся за получат гражданство Армении, чтобы полноценно вовлечься в жизнь общества, в случае, если у них нет объективной возможности или желания вернуться в Нагорный Карабах.