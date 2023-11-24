Пятница, 24 Ноября 2023 16:11

АрмИнфо. Европейские лидеры дружат с Азербайджаном из-за газа, разоткровенничался министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на церемонии закладки фундамента в одном из сел в рамках визита в Азербайджан.

"13 лет назад мы впервые были здесь с премьер-министром и подвергались критике и нападкам со стороны наших партнеров из Европейского Союза за то, что приехали в Азербайджан. Эти европейские и другие западные политики, которые в то время критиковали нас и осуществляли нападки на нас, сейчас делают все возможное, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана, чтобы получить природный газ", - добавил он, сообщают азербайджанские СМИ.