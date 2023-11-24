Пятница, 24 Ноября 2023 15:34

АрмИнфо. Цель визита в Армению - установить правду и справедливость, нарушения прав человека, всего того, что произошло. Об этом 24 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиан Сальвиоли, находящийся в Армении с официальным визитом с 16 ноября.

Чиновник из ООН отметил, что цель встречи со СМИ, представить предварительные заключения по итогам своего 10-дневного визита в Армению.

В этом ключе, спецдокладчик поблагодарил власти Армении за открытость и содействие в работе. "С 16 ноября по 24 ноября я нахожусь с официальным визитом в Армении. За это время я посетил Сюник, Джермук, Ехегис, имел возможность встретиться с беженцами, родными жертв, СМИ, гражданского общества, дипломатами, представителями МИД, Минюста, Совбеза, СНБ, МВД, Минобороны, межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, Минобразования, Минздрава, омбудсменом, ВСС, депутатами.

Цель визита - установить правду и справедливость, нарушения прав человека, всего того, что произошло. Окончательный доклад адресованый властям РА и международным структурам будет представлен в сентябре 2024 г на заседании совета ООН по правам человека", - сказал он.

Сальвиоли констатировал, что армянское общество столкнулось с серьезными нарушениями прав человека в XX веке - это и геноцид армян, и репрессии в советский период, нарушения прав жителей Нагорного Карабаха и депортации в сентябре 2023 г, сомнительные смерти в Вооруженных силах, случаи пыток в КПЗ и тюрьмах, нарушения избирательных прав, права на собственность. По его словам, это всё нужно будет рассматривать через призму справедливости.

При этом он отметил, что власти Армении еще разработали и внедрили такой механизм по обеспечению справедливости, который бы фиксировал нарушения прав человека, проблемы, существующие в этой сфере.

Спецдокладчик коснулся создания комиссии НС по расследованию событий 1 марта 2008 года и отметил, что так и не были идентифицированы те, кто убил 10 человек во время этих событий, комиссий, созданных для расследования обстоятельств 4-днейной войны 2016 года и 44-дневной войны 2020 года.

Отметив реформы в правовой системе и недавнюю ратификация Римского статута МУС, он назвал их шагами, достойными похвалы. Однако, по мнению спецдокладчика, несмотря на реформы, усилия для наказания чиновников все еще недостаточны. В качестве примера он привел применение полицией неправомерной силы в отношении демонстрантов, причем полиция продолжает действовать в том же духе, что в прошлые годы. "В Армении фиксируется большое число случаев пыток и унизительного отношения со стороны полиции к гражданам, причем эта негативная тенденция сохраняется по сей день. Несмотря на то, что пытки криминализированы еще в 2015 году, зафиксировано ряд случаев, когда соответствующий орган отказывался возбудить уголовное производство под предлогом истечения срока давности. Много жалоб на небоевые смерти в ВС и судебную систему", - отметил Сальвиоли. Особый акцент он сделал на несовершенстве законодательства в части выплат возмещения ущерба жертвам нарушений прав человека, начиная с жертв репрессий во времена СССР. По его словам, также проблемой является то, что на подачу жалобы и требования возмещения ущерба жертвам нарушения прав отводится 3 года, что ограничивает возможности, предусмотрено лишь денежное возмещение, а сумма относительно небольшая.

"Мемориал "Цицернакаберд" в Ереване посвящен памяти 1.5 млн жертв геноцида, совершенного властями Османской империи. На территории мемориала также установлены памятники, посвященные жертвам погромов в Баку, Сумгаите, Кировабаде, и в память погибших в нагорно-карабахском конфликте, которые надлежавшим образом сохраняются со стороны руководства Комплекса. Мемориал - пример для подражания с точки зрения сохранения памяти. 14 июня отмечается в качестве дня насильственно исчезнувших. В стране установлен памятник, о котором заботятся представители НПО, без поддержки государства. Более того, госчиновники не всегда участвуют в памятных мероприятиях, приуроченных ко дню насильственно исчезнувших. В стране также установлен день памяти по пропавшим без вести. Госчиновники также не всегда участвуют в памятных мероприятиях в этот день", - отметил спецдокладчик, говоря о вопросах сохранения памяти.