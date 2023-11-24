Пятница, 24 Ноября 2023 14:36

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным установление дипотношений с Саудовской Аравией в ближайшее время.

В частности, 24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на соотвествующий вопрос гражданина, Пашинян отметил, что в последние годы были определенные контакты с Саудовской Аравией, визиты и телефонные разговоры на уровне глав МИД, были также разлочные контакты и обсуждения.

<По моей оценке, процесс продвигается вперед. Надеюсь, в ближайшее время Армения и Саудовская Аравия официально установят дипломатические отношения. К слову, мы этом году запустили рейсы из Эр-Рияда в Ереван. Они, как и было изначально запланировано, несут сезонный характер>, - отметил премьер.

Полеты прекратились с сентября текущего года, но есть договоренность возобновить их с 2024 года, возможно с января, а может и позже, но с определенной периодичностью, заметил он.

Касаясь отношений с Пакистаном, до сих пор официально не признавшем Армению, Пашинян заявил, что РА нацелена на установление добрососедских отношений со всеми странами мира. В этом ключе он предположил, что ведется и будет вестись определенная дипломатическая работа в этом направлении, правда, не на столь высоком уровне.

<Но понятно, что отказ признавать независимость Армении и установить дипотношения на протяжении 30 лет вынуждает понимать причины этого и как в этой ситуации можно зафиксировать прогресс, что является непростой задачей>, - подчеркнул глава кабмина.

При этом, как считает армянский премьер, подписание мирного договора с Азербайджаном возможно станет фактором для установления отношений с Пакистано